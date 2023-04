Calcio: Allegri, 'è il momento di stare zitti e lavorare'

Torino, 29 apr. - (Adnkronos) - "La cosa da fare in questi momenti è una, stare zitti e lavorare". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri indica la strada per uscire dal momento negativo. "Ci è capitato di avere altri momenti di difficoltà, come qua...

Torino, 29 apr. – (Adnkronos) – "La cosa da fare in questi momenti è una, stare zitti e lavorare". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri indica la strada per uscire dal momento negativo. "Ci è capitato di avere altri momenti di difficoltà, come quando ci hanno tolto 15 punti. Nel calcio quando non vinci sei nella parte del torto. Chi vince è un bravo ragazzo, chi perde… Dobbiamo soltanto reagire al fatto di aver lasciato per strada un po' di punti in campionato", aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna.