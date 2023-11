Calcio: Allegri, 'in porta gioca Szczesny, in difesa partirà ancora Gatti'

Torino, 10 nov. - (Adnkronos) - "In porta giocherà Szczesny. Quest'anno senza le Coppe sarà un anno più difficile per Perin che giocherà meno, per questo motivo dobbiamo fare di tutto per tornare in Champions League la prossima stagione". Così l'...

Torino, 10 nov. – (Adnkronos) – "In porta giocherà Szczesny. Quest'anno senza le Coppe sarà un anno più difficile per Perin che giocherà meno, per questo motivo dobbiamo fare di tutto per tornare in Champions League la prossima stagione". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari. "In difesa partirà ancora Gatti, anche se è diffidato non c'è motivo di cambiare -aggiunge Allegri-. A centrocampo non c'è Rabiot squalificato ma abbiamo Locatelli, Miretti, Nicolussi Caviglia o Nonge che è cresciuto molto. Potrei spostare McKennie in mezzo e mettere Cambiaso o Iling-Junior a destra. Possiamo cambiare anche modulo. In attacco stanno tutti bene. A Firenze hanno fatto molto bene sia Kean e Chiesa dal 1', sia Vlahovic e Milik che sono subentrati".