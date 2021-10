Calcio: Allegri, 'Inter ancora favorita per scudetto, è gara importante ma non decisiva'**

Torino, 23 ptt. (Adnkronos) – "Come arriva la squadra alla partita di domani? Lo vediamo domani sera perché tutto dipende da come giocheremo. Domani sarà una bella partita tra due squadre importanti e sarà bello perché ci saranno 60 mila persone a San Siro.

Per me l'Inter è ancora la favorita per lo scudetto". Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri alla vigilia della gara contro l'Inter. "Domani è decisiva? Secondo me non è decisiva, ci permetterebbe a noi di allungare questa striscia di risultati. Per la nostra classifica era molto più decisiva quella con la Roma. Non possiamo pensare che in una partita possiamo tornare a vincere o perdere in campionato", ha aggiunto Allegri.