Calcio: Allegri, 'Inter favorita per lo scudetto, noi abbiamo un percorso diverso'

Torino, 14 dic. – (Adnkronos) – "L'Inter è la favorita del campionato, è stata costruita per vincere, lo ha detto anche il presidente Zhang durante la cena di Natale che il loro obiettivo è la seconda stella. Noi abbiamo un percorso diverso, ci sono giocatori che stanno facendo bene, di cui sono contento: dobbiamo pensare a noi stessi, a continuare a lavorare e non accontentarci". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa. "Io stanco dopo aver fatto anche da dirigente? Non sono stanco e non ho fatto il dirigente -sottolinea Allegri-. La Juve ha avuto e ha ottimi dirigenti, per ottenere risultati serve una base solida che è la società. Se la società è strutturata bene dà forza alla squadra e questo alla Juve non è mai mancato. Bisogna continuare a migliorare attraverso i risultati, l'obiettivo principale resta giocare l'anno prossimo in Champions".