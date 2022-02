Calcio: Allegri, 'Inter in Champions ha giocato bene ma Liverpool con più esperienza '

Roma, 17 feb.(Adnkronos) – In attesa del turno in Champions contro il Villarreal, in programma per il prossimo martedì, la Juventus torna domani in campo contro il Torino per il derby della Mole. Alla vigilia della gara contro i granata, l'allenatore Massimiliano Allegri, in conferenza stampa per presentare la sfida, elogia la squadra di Inzaghi per la gara disputata ieri contro il Liverpool pur persa 2-0: "Bisogna fare i complimenti all'Inter per come ha giocato contro il Liverpool.

Hanno affrontato una squadra più brava nella gestione della partita e con più esperienza in Champions"

"La Champions è un po' cambiata e il fatto che i gol in trasferta non valgono più doppio fa sì che le partite cambino. Tutto può succedere nelle gare europee ma Psg, Bayern, le inglesi e il Real sono le favorite", conclude Allegri.