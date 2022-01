Torino, 5 gen. – (Adnkronos) – "L'Inter è la squadra nettamente favorita per vincere lo scudetto". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. "Non me ne voglia Simone (Inzaghi ndr), ma può perderlo solo lei lo scudetto.

Noi dobbiamo fare un passetto alla volta e poi vediamo", aggiunge il tecnico livornese.