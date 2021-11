Torino, 22 nov. – (Adnkronos) – "E' inutile pensare al passato, Cristiano ovunque sia stato è sempre stato capocannoniere. Noi abbiamo tanti giocatori che possono fare gol, in questo momento non li stiamo trovando ma sicuramente li troveremo". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea.