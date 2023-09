Calcio: Allegri, 'mercato condiviso con la società, l'obiettivo è il 4° posto'

Torino, 2 set. - (Adnkronos) - "Abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto, sia in uscita che nelle possibilità di entrata. Cambiare i giocatori tanto per cambiare le facce non aveva senso: non c'è stata possibilità di prendere qualcuno che migliorasse la ...

Torino, 2 set. – (Adnkronos) – "Abbiamo condiviso tutto quello che è stato fatto, sia in uscita che nelle possibilità di entrata. Cambiare i giocatori tanto per cambiare le facce non aveva senso: non c'è stata possibilità di prendere qualcuno che migliorasse la squadra. L'input è stato quello di mantenere una squadra competitiva e allo stesso tempo sostenibile. Ora abbiamo una squadra competitiva, con la prospettiva che Vlahovic e Chiesa facciano molto meglio dell'anno scorso che Pogba cresca e che i ragazzi migliorino ancora". Così L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli. "L'obiettivo è rimanere nelle prime quattro o attaccate alle prime quattro a fine dicembre per giocarci le nostre carte nella seconda parte di campionato. L'obiettivo è entrare di nuovo, come è successo l'anno scorso, nelle prime quattro e giocare la Champions l'anno prossimo", aggiunge Allegri.