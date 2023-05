Calcio: Allegri, 'nuova penalizzazione? Abbiamo la corazza e non ci sposta più niente'

Torino, 10 mag. - (Adnkronos) - “Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente, da questa esperienza ne usciamo fortificati. Abbiamo queste due di Europa League e le altre di campionato: noi sul campo dobbiamo dare il massimo”. Cos&igr...

Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – “Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente, da questa esperienza ne usciamo fortificati. Abbiamo queste due di Europa League e le altre di campionato: noi sul campo dobbiamo dare il massimo”. Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d'andata di Europa League, in merito ad una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze.