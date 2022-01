Calcio: Allegri, 'possibile rinvio di Juve-Napoli? Noi pronti a giocare'

Torino, 5 gen. – (Adnkronos) – "Ci sono gli organi di competenza che devono decidere. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in merito ad un possibile rinvio del match in programma domani contro il Napoli per i contagi Covid nel gruppo squadra azzurro che potrebbero far decidere l'Asl di bloccare la partenza dei partenopei.

"La mia opinione non conta niente -aggiunge Allegri-. Chi decide deve prendersi le responsabilità, c'è una regola e si segue quella. Noi dobbiamo prepararci molto bene per giocare e seguire quello che di dicono di fare".