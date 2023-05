Calcio: Allegri, 'qualificazione alla Champions nodo cruciale per la programmazione'

Calcio: Allegri, 'qualificazione alla Champions nodo cruciale per la pro...

Calcio: Allegri, 'qualificazione alla Champions nodo cruciale per la pro...

Calcio: Allegri, 'qualificazione alla Champions nodo cruciale per la pro...

Torino, 2 mag. - (Adnkronos) - "In questo momento qui non sappiamo se giocheremo la Champions che è il nodo cruciale sul fatto della programmazione". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce sottolineando ...