Calcio: Allegri, 'quarto posto obiettivo minimo, vogliamo avvicinarci al Napoli'

Torino, 22 dic. - (Adnkronos) - "Per Rabiot non ci saranno problemi e neanche per Di Maria e Paredes. Angel e Leo sanno che dovranno essere importanti nella seconda parte dopo una prima parte con qualche problemino fisico. Di Maria l'ho sentito, è bello carico così come Pared...

Torino, 22 dic.

– (Adnkronos) – "Per Rabiot non ci saranno problemi e neanche per Di Maria e Paredes. Angel e Leo sanno che dovranno essere importanti nella seconda parte dopo una prima parte con qualche problemino fisico. Di Maria l'ho sentito, è bello carico così come Paredes. La squadra deve essere consapevole di avere davanti 5 mesi importanti, l'obiettivo minimo è restare fra i primi 4, ma anche cercare di avvicinare il più possibile il Napoli che sta viaggiando forte.

Poi ci sarà l'Europa League, la Coppa Italia… Sarebbe bello arrivare in fondo e giocare 36 partite". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1-0 in amichevole con il Rijeka.

"I reduci dal Mondiale sono in buone condizioni, hanno bisogno di ritrovare la condizione ma soprattutto di calarsi nuovamente nelle partite -aggiunge il tecnico livornese a Sky Sport-. Ora dal 27 dicembre torneranno i brasiliani, mentre per gli argentini e per Rabiot servirà qualche giorno in più.

La squadra si è allenata bene, hanno giocato molti giovani di qualità. Oggi meglio nel secondo tempo, ma arrivavamo da due giorni di lavoro importanti".

Il 30 i bianconeri saranno impegnati nell'ultima amichevole prima del match di campionato a Cremona, contro lo Standard Liegi "Dovremmo recuperare chiesa, vediamo De Sciglio, Bonucci no, Vlahovic difficilmente. Poi rientreranno Alex Sandro e Danilo e molti avranno una condizione migliore".