Calcio: Allegri, 'recuperati Paredes e Kean, da valutare Vlahovic, McKennie e Chiesa'

Torino, 9 nov. – (Adnkronos) – "Perin domani gioca, perché Szczesny ne ha giocate 12 di fila. I recuperati sicuri sono Paredes e Kean, ma non è detto che giochino. Di Maria lo valuterò ma difficilmente ha 90 minuti nelle gambe. Vlahovic, McKennie e Chiesa da valutare oggi".

Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona, fa il punto della situazione sui giocatori disponibili per la trasferta contro i gialloblù.

"Dusan soffre di questa infiammazione tendinea, pubalgica. Ieri come corsa è andato meglio, se è a disposizione è un bene per la Juventus, altrimenti si curerà e vedremo se sarà a disposizione per domenica. Chiesa è rientrato, ha fatto bene, ma finché il ginocchio non trova una sua stabilità, un suo adattamento, ha dei momenti un po' di fastidio, ma fa parte del percorso rieducativo in campo", aggiunge Allegri.