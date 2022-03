Calcio: Allegri, 'recuperiamo Chiellini e Dybala, Bonucci e Alex Sandro out'

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – "Chiellini è a disposizione, come Dybala e Bernardeschi. Sono rientri importanti: speriamo di risolverla in 90', sennò serviranno 120' e i cambi saranno importanti. Non hanno i novanta nelle gambe, possono essere ricambi ottimi". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal.

"Bonucci è out, purtroppo Leo ha giocato delle partite, come Empoli, non stando bene -aggiunge Allegri-. Si è messo a disposizione, è stato bravo ma ha un problema al polpaccio che non riesce a risolvere. Alex Sandro si sentiva il polpaccio 'strano', ho preferito non rischiarlo. Domani non è l'ultima della stagione. Zakaria dovrebbe tornare giovedì o dopo la sosta. Poi Chiesa, McKennie e Kaio sono fuori per tutta la stagione".