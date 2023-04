Calcio: Allegri, 'rispettiamo molto il Bologna, servirà grande attenzione'

Torino, 29 apr. - (Adnkronos) - "Domani è una partita molto difficile. In campionato abbiamo 7 partite e dobbiamo cercare di vincere la prima e non sarà facile. Rispettiamo molto il Bologna che è un'ottima squadra. Va fatta una partita di grande attenzione". Cos&i...

Torino, 29 apr. – (Adnkronos) – "Domani è una partita molto difficile. In campionato abbiamo 7 partite e dobbiamo cercare di vincere la prima e non sarà facile. Rispettiamo molto il Bologna che è un'ottima squadra. Va fatta una partita di grande attenzione". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna allo stadio Dall'Ara. Il tecnico bianconero torna poi sulla sconfitta di mercoledì a San Siro contro l'Inter in Coppa Italia. "Lo sanno tutti che abbiamo avuto un approccio sbagliato. Dovevamo esser più incisivi nella fase offensiva. Noi abbiamo sbagliato l'approccio".