Calcio: Allegri, 'scudetto? A me non piace sognare, prime tre lontane'

Torino, 9 feb. – (Adnkronos) – "Siamo in corsa per tutti gli obiettivi. È tornata l'euforia alle stelle dopo l'ultima partita. L'entusiasmo fa bene, ma non dobbiamo essere troppo euforici perché non va bene. Dobbiamo andare avanti in Champions il più possibile, poi c'è la Coppa Italia e i primi quattro posti in campionato.

Poi se si vuole sognare, e a me non piace sognare, perché le tre davanti sono lontane". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo. "L'Inter è potenzialmente a 11 punti, Milan e Napoli sono attaccate ai nerazzurri. Il nostro obiettivo deve essere quello di giocarcela con l'Atalanta", aggiunge Allegri.