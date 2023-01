Calcio: Allegri, 'siamo tutti responsabili, non si può prendere gol da fallo laterale'

Torino, 29 gen.

– (Adnkronos) – "Siamo tutti responsabili della prestazione che abbiamo fatto. Il Monza ha fatto un buon primo tempo, però l'abbiamo facilitato noi, perché non si può prendere un gol da un fallo laterale. Sono usciti con una facilità disarmante, su questo noi dobbiamo lavorare". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la sconfitta per 2-0 in casa con il Monza.

"Siamo stati parecchio lenti, soprattutto non abbiamo avuto la forza di reazione dopo il gol annullato a loro -aggiunge Allegri a Dazn-.

Siamo stati poco reattivi, siamo stati poco cattivi, quindi bisogna rientrare all'interno di quella che è la stagione, perché da Napoli in poi abbiamo fatto tre prestazioni non all'altezze – anche con l'Atalanta abbiamo commesso degli errori e preso tre gol -, soprattutto a livello mentale. Le partite non si devono perdere, ma quando si perdono si devono perdere in altro modo".