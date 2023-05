Calcio: Allegri, 'Siviglia squadra esperta ma vogliamo arrivare in finale'

Torino, 10 mag. - (Adnkronos) - "Il Siviglia è una squadra esperta che non esce mai dalla partita. Noi tutti vogliamo arrivare in finale. Nelle difficoltà di quest'anno la squadra si è comportata bene sia a livello professionale che umano. Abbiamo venti giorni e per il...

Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – "Il Siviglia è una squadra esperta che non esce mai dalla partita. Noi tutti vogliamo arrivare in finale. Nelle difficoltà di quest'anno la squadra si è comportata bene sia a livello professionale che umano. Abbiamo venti giorni e per il campionato vedremo di sistemare queste ultime quattro partite nel migliore dei modi". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Europa League contro il Siviglia.