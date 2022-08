Calcio: Allegri, 'speriamo di riavere Pogba il più presto possibile'

Villar Perosa, 4 ago. -(Adnkronos) – È d’accordo con la scelta di Pogba? “Questo non lo so perché non sono un medico e mi sono affidato a quello che mi è stato detto. È stata presa una decisione e ci saranno queste cinque settimane conservative dove lui lavorerà e speriamo di riaverlo al più presto possibile”.

Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al termine dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa vinta 2-0 contro la formazione Under 23, in merito alla decisione del centrocampista bianconero Paul Pogba di non operarsi al menisco preferendo la terapia conservativa.