**Calcio: Allegri, 'umanamente dispiaciuto per Pogba'**

**Calcio: Allegri, 'umanamente dispiaciuto per Pogba'**

Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - Della positività anche delle controanalisi "non lo sapevo. Umanamente mi dispiace per Paul. Aspettiamo comunque i risultati ufficiali". Lo dice l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro i...