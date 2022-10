Calcio: Allegri, 'uscire dalla Champions? Sarei dispiaciuto ma ora non pensiamoci'

Lisbona, 24 ott. – (Adnkronos) – "Se uscissimo dalla Champions non sarebbe un fallimento, sarei molto dispiaciuto ma ora non pensiamoci". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con il Benfica, dove i bianconeri sono obbligati a vincere per sperare di restare in corsa per gli ottavi.

"Se il Benfica perdesse domani e vincesse l'ultima, non potremmo che andare in Europa League ma facciamo un passo alla volta: la squadra sta bene, fisicamente e mentalmente, l'importante è fare una gara di grande compattezza", aggiunge Allegri.