Calcio: Allegri, 'vittoria importante, Iling ha velocità e tecnica'

Bergamo, 7 mag. – (Adnkronos) – "I ragazzi oggi sono stati molto bravi, senza disperdere energie nervose. Oggi abbiamo vinto una partita importante, contro una Atalanta forte. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo rallentato e loro hanno preso coraggio. Nella ripresa con Iling e Alex Sandro più alti siamo stati bravi. Dovevamo chiuderla prima, essendo più lucidi nelle occasioni da gol". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 2-0 sul campo dell'Atalanta.

"Iling rimane con noi e non andrà al mondiale Under20, ha fatto una partita matura di tecnica e di velocità. Ha avuto qualche alto e basso, come tutti i giovani, ma lui ha qualità e tecnica -sottolinea Allegri al microfono di Sky Sport- Pogba con la qualità che ha non può perdere quei palloni, mentre Vlahovic oggi entrando ha fatto molto bene. Anche Chiesa ha fatto molto bene, sia lui che Dusan hanno lavorato senza palla. Poi sul piano tecnico Federico è straordinario e sta migliorando". Giovedì c'è l'Europa League.

"Il Siviglia è una squadra forte, di esperienza, abituata a queste partite. Ha vinto tante volte l'Europa League, noi stiamo bene con tutta la rosa al completo. Oggi ad esempio è stato molto bravo anche Rugani che ha controllato molto bene Zapata, che non era facile", conclude l'allenatore livornese.