Calcio: Allegri, 'vittoria nel derby primo passo, ora dobbiamo continuare'

Torino, 15 ott. – (Adnkronos) – "Oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere squadra e un gruppo importante. Sono contento, è la prima vittoria in trasferta quest'anno e non era semplice, hanno dimostrato personalità. Dispiace per il periodo passato, oggi abbiamo fatto il primo passo e la squadra ha risposto bene.

Adesso dobbiamo continuare". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 1-0 nel derby che allontana la crisi per la squadra bianconera.

"Ci sono delle cose che a volte si incastrano al contrario, in quei momenti bisogna portare le cose dalla propria parte e oggi ci siamo riusciti. I ragazzi hanno fatto bene, significa che è solamente l'inizio di un percorso che si è interrotto quella settimana quando abbiamo perso il punto", aggiunge Allegri a Sky Sport facendo riferimento al pareggio contro la Salernitana dello scorso 11 settembre, il punto di partenza della crisi.

Nella serata dell'Olimpico, Allegri promuove tutti i giocatori: "Trovare il migliore è difficile – spiega – sono contento perché tutti hanno mostrato lo spirito giusto, così si possono ottenere i risultati". Parole d'elogio soprattutto per i difensori e Vlahovic, autore del gol partita: "Tutti hanno fatto bene, sia con Bremer che con Bonucci. Dentro e vicino l'area abbiamo marcato bene. Vlahovic ha fatto una partita di livello tecnico importante rispetto alle ultime due.

Lui ha 23 anni, deve crescere come tutti. Migliorano quelli anziani, figuriamoci un giovane".