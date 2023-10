Calcio: Allegri, 'Vlahovic e Chiesa non ci saranno nel derby ma la squadra sta bene' (2)

(Adnkronos) - "Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione -aggiunge il tecnico bianconero-. Vlahovic ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione. Chiesa ha questo fastidio, era un po' preoccupato perché viene da un grave infortunio al gino...

(Adnkronos) – "Siamo dispiaciuti per non averli a disposizione -aggiunge il tecnico bianconero-. Vlahovic ha questo mal di schiena, quando recupererà lo prenderemo in considerazione. Chiesa ha questo fastidio, era un po' preoccupato perché viene da un grave infortunio al ginocchio e anche se la risonanza ha dato esito negativo, parlando con Federico ho deciso di lasciarlo fuori. In attacco Kean sta bene e domani giocherà".