Calcio: Allegri, 'Vlahovic in ritardo di condizione, migliorerà nei prossimi giorni'

Villar Perosa, 4 ago. -(Adnkronos) – "È normale che sia in ritardo di condizione, non giocava una partita da maggio. Ha giocato 45 minuti con il Real Madrid, oggi ne ha fatti altri 45 ma ha bisogno di trovare tempi di gioco, inserimenti e un po' di serenità nel giocare.

Adesso ci sono davanti 10 giorni in cui migliorerà di certo, poi per i centravanti basta fare gol e migliora tutto". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, al termine dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa vinta 2-0 contro la formazione Under 23, si esprime così in merito alle condizioni dell'attaccante bianconero Dusan Vlahovic.