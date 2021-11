Calcio: Amelia, 'in bocca al lupo a Conte, farà bene anche al Tottenham'**

Roma, 3 nov. – (Adnkronos) – "Faccio un grande in bocca al lupo ad Antonio Conte per questa nuova avventura in Inghilterra, sono sicuro che saprà fare bene anche al Tottenham". Il campione del mondo 2006 con la nazionale italiana Marco Amelia si esprime così all'Adnkronos sull'approdo di Antonio Conte sulla panche degli 'Spurs'.

"Mi fa piacere anche perché questa scelta dimostra l'eccellente livello della scuola degli allenatori italiani che tolti i Guardiola, i Klopp e i Mourinho, sono stabilmente tra i migliori al mondo e Antonio non fa che confermarlo", aggiunge l'ex giocatore del Chelsea in Inghilterra e attuale tecnico del Prato.