Calcio: Amitrano (M5S), 'stop a doppia utenza Dazn schiaffo intollerabile'

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – “Limitare la possibilità di accedere da più device con un solo abbonamento da parte di Dazn costituirebbe un’iniziativa unilaterale ed ingiusta. Non sono bastati i disservizi patiti da tantissimi tifosi in particolare all’inizio del campionato per i continui blocchi delle connessioni, ora arriva anche questa penalizzazione.

Dazn faccia marcia indietro, i diritti dei consumatori non sono un optional”. Lo scrive in una nota il deputato M5s, membro del club Napoli Montecitorio, Alessandro Amitrano, secondo il quale “modificare unilateralmente le condizioni contrattuali a stagione in corso è a dir poco ingiusto. E’ sacrosanto combattere la pirateria, ma questa circostanza non deve trasformarsi in una scusa per colpire indiscriminatamente gli utenti, che hanno sottoscritto un contratto a certe condizioni e che ora le vedono unilateralmente modificate in corso d’opera.

Auspico fortemente che Dazn possa tornare sui suoi passi”, ha concluso.