Calcio: Ancelotti, 'all'andata si è visto il miglior Psg, domani vedremo il miglior Real'

Madrid, 8 mar. – (Adnkronos) – "Dobbiamo essere attenti in fase difensiva e pressare, poi il contributo dei tifosi sarà importante. Nella gara d'andata abbiamo sofferto la loro pressione e non abbiamo proposto quello che avevamo preparato, non abbiamo trovato occasioni. Difendere bassi ci ha aiutato a non subire reti, anche se alla fine hanno segnato.

Quello è stato il miglior Psg, domani vedremo il miglior Real". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, vittorioso per 1-0 in casa.

"Abbiamo lavorato sull'aspetto fisico, a Parigi non abbiamo giocato bene ma domani faremo una bella partita, siamo fiduciosi. Benzema sta bene, è tornato ai livelli prima dell'infortunio", aggiunge Ancelotti che spera di poter affrontare Kylian Mbappé, in dubbio per un acciaco fisico: "Abbiamo pensato a come affrontare Mbappé, Messi, Neymar e tutti i loro giocatori.

Con e senza la palla, mettendo intensità per 90 minuti e giocando una partita completa, intelligente, senza impazzire. Si può andare in vantaggio subito o alla fine, l'importante è essere vivi. L'infortunio? Io spero sempre che i calciatori stiano bene. Avrà la possibilità di giocare e prepareremo la partita pensando che lui sia in campo".