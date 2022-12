Calcio: Ancelotti, 'Messi il miglior giocatore della storia? Ogni epoca ha avuto i suoi campioni'

Madrid, 29 dic. - (Adnkronos) - Lionel Messi è il miglior calciatore della storia? "Difficile da dire, ce ne sono stati tanti di campioni... Ogni epoca ha avuto i suoi grandi calciatori. Di sicuro 'Messi è il migliore della storia' non uscirà dalla mia bocca"...

Madrid, 29 dic.

– (Adnkronos) – Lionel Messi è il miglior calciatore della storia? "Difficile da dire, ce ne sono stati tanti di campioni… Ogni epoca ha avuto i suoi grandi calciatori. Di sicuro 'Messi è il migliore della storia' non uscirà dalla mia bocca". Lo dice l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti in merito alla questione su chi sia il più grande calciatore di tutti i tempi. "Io mi sono divertito grazie a tanti bravi calciatori, alleno ogni giorno il Pallone d'Oro Benzema e ho visto giocare Cruyff, Maradona…", aggiunge Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia del match con il Valladolid.