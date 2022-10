Calcio: Ancelotti, 'orgogliosi di Benzema, ora è un leader'

Madrid, 18 ott. – (Adnkronos) – "Siamo orgogliosi di ciò che lui, Courtois e tutti gli altri hanno fatto. Ora dobbiamo pensare al prossimo Pallone d'Oro. Karim ha molte più responsabilità, si sente un leader come non era otto anni fa. Tecnicamente è lo stesso, è cambiato il suo atteggiamento".

Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti in merito al pallone d'oro vinto dal suo attaccante Karim Benzema. "Quello che abbiamo ottenuto è incredibile ma in questo club può succedere a chiunque -aggiunge il tecnico emiliano in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Elche-. Per me non è una sorpresa: qui c'è storia, tradizione, qualità, atmosfera. Avevo dubbi all'inizio della scorsa stagione, oggi no".