Calcio: Ancelotti, 'ritiro? Non so, per il Brasile per ora nulla di reale'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Il Real? E' il miglior Club del mondo, è una grande famiglia. Ritiro? Non lo so. L'ho detto una volta ma non lo so. Resterò fino a quando mi tengono". A parlare è Carlo Ancellotti, tecnico del Real Madrid ai microfoni di Prime Video a poche ore da uno dei match più attesi di queste semifinali di Uefa Champions League. Il giornalista e bordocampista di Prime Video Alessandro Alciato ha incontrato l’allenatore del Real Madrid. L’intervista integrale è già disponibile su Prime Video ma sarà trasmessa anche nel prepartita di Manchester City-Real Madrid, in diretta esclusiva su Prime Video questa sera, mercoledì 17 maggio, dalle ore 20:00, calcio d’inizio alle 21:00. "Del Brasile ne hanno parlato molto, ma di cose reali non ce ne sono. La miglior fine di una carriera è che devi decidere tu quando smettere. Il futuro lo vedo un bel futuro. Il calcio farà parte della mia vita anche quando non allenerò più. E seguirò e farò il tifoso di qualche squadra. Sicuramente del Real Madrid", ha concluso Ancelotti.