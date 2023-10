Calcio: Ancelotti, 'Sacchi un marziano, con lui ho capito era un gioco collettivo e non individuale'

Parma, 11 ott. (Adnkronos) – "Il calcio non è uno sport individuale. Ho capito con Sacchi che il calcio era un gioco collettivo. Era arrivato un marziano in un mondo che era un po' indietro e che ha avuto la forza di innovare questo gioco". Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti all’Università di Parma che gli ha conferito una Laurea ad honorem. L’Ateneo ha conferito al grande calciatore e tecnico la Laurea magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. "La chiave per il successo in un gruppo di lavoro è la buona relazione di chi compone il gruppo e il rispetto della persona, in questo credo molto. La persona è quello che uno è, e non quello che uno fa".