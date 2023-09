Calcio: Ancelotti, 'spero che un'italiana torni in finale Champions, questa volta contro il Real'

Madrid, 19 set. - (Adnkronos) - "La Champions è una grande ambizione, ci dà grande motivazione. È qualcosa di speciale per questo club, lo è sempre stato e sempre lo sarà. È la competizione per noi più importante, tante volte è andata bene...

Madrid, 19 set. – (Adnkronos) – "La Champions è una grande ambizione, ci dà grande motivazione. È qualcosa di speciale per questo club, lo è sempre stato e sempre lo sarà. È la competizione per noi più importante, tante volte è andata bene e si parte con l'ambizione che possa andare bene ancora. L'obiettivo è sempre vincere, poi vedremo come si evolve questa stagione". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Union Berlino. "Le italiane l'anno scorso sono andate alla grande, portando tre squadre molto avanti e una in finale -dice Ancelotti a Sky Sport-. Poi ci sono state tre italiane nelle tre finali europee, quindi il calcio italiano l'anno scorso hanno fatto molto bene. Speriamo che una torni in finale anche quest'anno, però insieme al Real Madrid".