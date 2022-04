Calcio: Andreazzoli, 'era meglio vincere ma sono soddisfatto'

Empoli, 9 apr. – (Adnkronos) – Di fatto non abbiamo vinto ma abbiamo giocato una gara importante con una posta in palio di livello. L'abbiamo giocata come volevamo e come l'avevamo preparata, anche sotto l'aspetto agonistico. Il portiere dello Spezia è stato anche molto bravo, noi abbiamo fatto il nostro manovrando come non facevamo da tempo.

Poi chiaro, era meglio vincere ma sono soddisfatto". Così l'allenatore dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo il pareggio per 0-0 in casa contro lo Spezia.

"Per me la striscia di partite senza vittorie non è pesante, ma ci facciamo caso. Vorremo vincere, ma il mio obiettivo è quello che l'Empoli si rigiochi la Serie A -sottolinea Andreazzoli in conferenza stampa-. Non ci interessano i record battuti nel girone di andata, né questo aspetto negativo.

Ti dirò che sto meglio a 34 punti che a 33. Mi interessa la prestazione, sarebbe peggio fare un punto rubacchiandolo".