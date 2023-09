Calcio: Andreazzoli, 'iniziato un percorso in maniera soddisfacente, ora servono punti'

Empoli, 24 set. – (Adnkronos) – "La nostra partita l'abbiamo vinta, ci eravamo posti l'obiettivo del confronto senza sfigurare con una squadra che ha una qualità altissima, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello fisico". Così l'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli, dopo la sconfitta in casa con l'Inter per 1-0. "Siamo riusciti a metterli in difficoltà negli ultimi venti minuti -aggiunge l'ex tecnico della Roma-. Ho fatto un plauso ai giocatori, non avevo dubbi sulla loro risposta in campo perché nei loro occhi avevo visto piena disponibilità e voglia di far bene. Abbiamo cominciato un percorso in maniera soddisfacente, ora è chiaro che servono punti. Lo chiamiamo lavoro ma è un gioco, servono positività e divertimento per raggiungere gli obiettivi. Non abbiamo 'stelle' in campo ma buoni giocatori che devono avere voglia di confrontarsi al meglio con l'avversario. Sono convinto che i ragazzi ce la metteranno tutta e sono ottimista per il futuro".