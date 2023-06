Calcio: Antetokounmpo riceve la maglia autografata di Ibrahimovic

Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - Dopo le belle parole spese dalla stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo per Zlatan Ibrahimovic dopo la notizia del suo ritiro, il campione svedese ha fatto recapitare una maglia autografata al due volte Mvp della Nba, con una dedica in cui si legge "Sei i...

Roma, 17 giu. – (Adnkronos) – Dopo le belle parole spese dalla stella dei Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo per Zlatan Ibrahimovic dopo la notizia del suo ritiro, il campione svedese ha fatto recapitare una maglia autografata al due volte Mvp della Nba, con una dedica in cui si legge "Sei il migliore!". La stella dei Bucks a sua volta ha condiviso una sua foto sorridente sui social scrivendo: "Quando sei in vacanza e il più grande di tutti i tempi ti manda la sua maglia!"