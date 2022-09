Calcio: Argentina, Dybala resta in Nazionale, nuova visita il 23 settembre

Roma, 20 set. – (Adnkronos) – Paulo Dybala resta nel ritiro dell'Argentina. La 'Joya' ha saltato l'ultimo impegno della Roma contro l'Atalanta a causa di un problema muscolare al flessore accusato nel riscaldamento. Al contrario di Pellegrini, che ha deciso di lasciare il ritiro dell'Italia, l'argentino resterà in quello dell'albiceleste almeno fino a venerdì 23.

Dopodiché l'attaccante svolgerà nuovi controlli e, qualora dovesse risultare recuperato, prolungherà la permanenza fino al 27, giorno in cui l'Argentina affronterà la Giamaica. Nel caso in cui dovesse verificarsi questa ipotesi Dybala tornerà in Italia il 28 e potrà svolgere il primo allenamento giovedì 29, a 48 ore dal match contro l'Inter del 1 ottobre.

Prima di partire per Miami, sede del ritiro dell'Argentina, Dybala si è sottoposto a degli esami strumentali a Villa Stuart che non hanno riscontrato lesioni.

Per questo motivo il calciatore ha avuto il via libera per raggiungere il ritiro della sua nazionale: l'ex attaccante della Juventus, in vista del Mondiale, vuole mettersi a completa disposizione del ct Lionel Scaloni anche in questo caso in cui arriva con un risentimento muscolare al flessore.