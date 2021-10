Buenos Aires, 22 ott. -(Adnkronos) – Paolo Montero non è più l'allenatore del San Lorenzo. Fatali all'ex difensore della Juventus i recenti risultati negativi: tre sconfitte consecutive, l'ultima in casa contro il Lanus. La squadra è stata affidata a Diego Monarriz e Daniel Di Leo in attesa della nomina del nuovo tecnico.