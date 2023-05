Calcio, Armando Izzo condannato a 5 anni per frode sportiva

Guai per Armando Izzo. Il calciatore del Monza è stato condannato in primo grado a cinque anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva, accuse sempre respinte dal calciatore, associato ad episodi di calcioscommesse risalenti a circa dieci anni fa.

Il calciatore Armando Izzo nei guai: accusato di frode sportiva e associazione camorristica

Le indagini condotte dal pm anticamorra Maurizio De Marco, che nel corso della sua requisitoria aveva chiesto una condanna pari a 4 anni e 10 mesi per il calciatore napoletano, hanno acceso i riflettori su una presunta partecipazione di Izzo a combinare la partita Modena-Avellino, vinta dagli emiliani per 1 a 0, dietro pressioni camorristiche.

Gli episodi di calcioscommesse risalirebbero al 2014, mentre l’inchiesta, avviata nel 2016, ha portato poi al processo e alle richieste di condanna attuali. Armando Izzo, dal canto suo, ha sempre respinto categoricamente il suo coinvolgimento, sia per quanto concerne l’affiliazione alla criminalità organizzata, che al caso di calcioscommesse contestatogli.

Izzo non è l’unico condannato

Negli anni posti sotto accusa, il calciatore napoletano militava proprio nell’Avellino, tra la Serie B e C, prima di fare l’esordio nella massima lega con Genoa, Torino e poi Monza. Secondo quanto riporta l’Ansa, sono arrivate condanne anche per il cugino, Umberto Accurso, (capo del clan della Vinella Grassi di Secondigliano) e Salvatore Russo, entrambi a un anno e mezzo.

Una vicenda giudiziaria che rischia di sporcare un’ottima stagione, quella di Izzo alla corte del club di Silvio Berlusconi, che sotto la guida di Palladino ha visto il Monza conquistare agilmente la salvezza. Il calciatore potrà comunque difendersi in tribunale, sperando di ribaltare la sentenza.