Calcio: Arnautovic, 'un brivido quando sono entrato a San Siro, contento di tornare all'Inter'

Milano, 21 ago. – (Adnkronos) – "Voglio essere in campo il più spesso possibile, e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. Abbiamo vinto 2-0, sono estremamente soddisfatto della nostra prestazione". Così l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic al microfono della tv austriaca Orf, commentando il successo per 2-0 di sabato sera contro il Monza. "Le mie emozioni erano altissime, sono molto contento di essere tornato a San Siro e all'Inter. Non appena sono entrato, ho avuto un brivido", aggiunge il 34enne austriaco.