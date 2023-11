Calcio: arrestato per lesioni a poliziotto, tifoso Psg deve lasciare Milano**

Milano, 7 nov. (Adnkronos) - E' stato convalidato l'arresto ma è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora a Milano, il tifoso francese del Psg, Kevin P., 30 anni, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver colpito con una spranga un poliziotto int...

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – E' stato convalidato l'arresto ma è stato rimesso in libertà con il divieto di dimora a Milano, il tifoso francese del Psg, Kevin P., 30 anni, accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver colpito con una spranga un poliziotto intervenuto, ieri sera in zona Navigli, per sedare gli scontri tra i sostenitori parigini e gli ultrà rossoneri in vista della partita di Champions League che verrà disputata stasera a San Siro. Lo ha deciso il giudice per le direttissime. Il giovane dovrà quindi lasciare la città senza poter assistere alla partita. (segue)