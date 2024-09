Calcio: arresti curve Inter e Milan, nessun dirigente tra i 40 indagati

Milano, 30 set. (Adnkronos) - Sono una quarantina gli indagati nell'inchiesta della procura di Milano che ha smantellato i direttivi delle curve di Milan e Inter. "Tra loro non c'è nessun dirigente delle società sportive" volte sottolinea il pm Paolo Storari che ins...

Milano, 30 set. (Adnkronos) – Sono una quarantina gli indagati nell'inchiesta della procura di Milano che ha smantellato i direttivi delle curve di Milan e Inter. "Tra loro non c'è nessun dirigente delle società sportive" volte sottolinea il pm Paolo Storari che insieme all'aggiunta Alessandra Dolci e alla pm Sara Ombra ha coordinato l'indagine. Le società sono da considerarsi "soggetti danneggiati" sottolinea più volte il procuratore capo Marcello Viola che non nega "profili di criticità" nei modelli organizzativi, ma si dice "certo della collaborazione". Il pubblico ministero Storari, così come il gip Domenico Santoro, parlano di "sudditanza" da parte dei due club di Serie A.