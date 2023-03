Calcio: associazione tifosi Feyenoord, 'divieto di trasferta a Roma? Giocare in campo neutro'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Abbiamo reagito con sorpresa alla notizia". Lo ha dichiarato Kees Lau, presidente dell'associazione dei tifosi del Feyenoord alla richiesta del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha invocato il divieto di trasferta per gli ultras olandesi in vista della gara di ritorno in Europa League del 20 aprile. "Soprattutto se si guarda alla luce di ciò che ha dichiarato la Uefa, ovvero che le sfide non possono più essere giocate in una certa città se i tifosi in trasferta non sono i benvenuti", in riferimento alla gara di Napoli con l'Eintracht Francoforte. Per questo Lau non teme che la partita si giocherà eventualmente a Roma, senza la presenza dei tifosi di Rotterdam. "Se non puoi giocare a Roma, allora devi andare in un altro paese. Poi la partita deve essere giocata in Germania o in Svizzera, per esempio. Non ne ho idea, ma è possibile".

"La battaglia va combattuta negli uffici della Uefa. Il Feyenoord stesso non può farne a meno. Ma per il momento continueremo i nostri piani per la trasferta a Roma. La Uefa comunque non lo accetterà", ha aggiunto Lau che non si è detto dispiaciuto per il sorteggio con la Roma che lo scorso anno ha battuto il Feyenoord 1-0 nella finale di Conference League. "Non ero così triste per questo. L'anno scorso abbiamo giocato una partita davvero pessima. E ora ci stiamo riprendendo. Penso che ci siano anche molti vantaggi".