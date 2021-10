Bergamo, 11 ott. – (Adnkronos) – Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta a carico di radio e ulna dell’avambraccio sinistro. Lo rende noto il club orobico in un comunicato sul sito ufficiale dove aggiunge che "tra qualche giorno il difensore nerazzurro riprenderà gli allenamenti: i tempi previsti per il rientro in campo sono all’incirca di trenta giorni".