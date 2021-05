Calcio: Atalanta in lutto per la scomparsa di Arturo Gentili, vincitore Coppa Italia '63

Bergamo, 26 mag. – (Adnkronos) – Atalanta in lutto per la scomparsa di Arturo Gentili. Bergamasco di Stezzano, di ruolo attaccante, Gentili ha indossato la maglia nerazzurra per otto stagioni, dal 1955 al 1963, collezionando complessivamente 68 presenze e 13 gol. Gentili fa parte di quell’Atalanta che, battendo in finale 3-1 il Torino, il 2 giugno 1963 al Giuseppe Meazza di Milano si aggiudicò la Coppa Italia.

Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia dell'Atalanta partecipano al dolore dei familiari di Arturo Gentili ai quali rivolgono le più sincere e sentite condoglianze.