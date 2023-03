Calcio: Atalanta ko con Kvara e Rrahmani, il Napoli torna a vincere e vola +18 sull'Inter

Napoli 11 mar. - (Adnkronos) - Il Napoli si lasci alle spalle il ko della settimana scorsa con la Lazio e ritrova subito il feeling con i tre punti grazie al successo per 2-0 sull’Atalanta. Nella prima frazione di gioco è in particolare Politano a provarci per i padroni di casa, mentre ...

Napoli 11 mar. – (Adnkronos) – Il Napoli si lasci alle spalle il ko della settimana scorsa con la Lazio e ritrova subito il feeling con i tre punti grazie al successo per 2-0 sull’Atalanta. Nella prima frazione di gioco è in particolare Politano a provarci per i padroni di casa, mentre la Dea non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa Osimhen cerca il gol in rovesciata, poi al quarto d'ora Kvaratskhelia sblocca il match con una magia in dribbling. A un quarto d’ora dal termine la chiude di testa Rrahmani e gli azzurri salgono a 68 punti, +18 sull’Inter. L'Atalanta resta ferma in sesta posizione a quota 42.

Il Napoli parte bene e si rende pericoloso dopo poco più di cinque minuti con un sinistro dal limite di Politano, su cui Musso è attento. Poco dopo la squadra di Spalletti ci prova con Kvaratskhelia che trova la pronta risposta del portiere ospite. A pochi minuti dal 45' ancora Politano con un mancino dall'interno dell'area: ancora attento l'estremo difensore argentino. L'Atalanta, invece, non calcia mai in porta e il primo tempo termina così sullo 0-0.

Nella ripresa il copione è diverso, perché il Napoli pare avere un'altra marcia. Osimhen sfiora il gol con una spettacolare rovesciata, poi ci va ancor più vicino con un'incornata larga di poco. Allora decide di indossare i panni dell'assist-man, lasciando a Kvaratskhelia la gloria: appoggio del nigeriano, slalom gigante e destro imprendibile del georgiano per la rete che sblocca il risultato esattamente all'ora di gioco, facendo esplodere il Maradona. L'Atalanta prova a replicare con un guizzo di Muriel, ma il suo tiro sul primo palo viene deviato in angolo da Gollini. Poco dopo ci prova Ruggeri, trovando ancora attento il vice-Meret, al debutto stagionale. A un quarto d'ora dalla fine la squadra di Spalletti trova il raddoppio su sviluppi d'angolo con Rrahmani. E' la rete che chiude i giochi e fa partire la festa del 'Maradona'. Lo scudetto è sempre più vicino.