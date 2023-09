Calcio: Atalanta, risentimento muscolare al flessore sinistro per Scamacca

Bergamo, 18 set. – (Adnkronos) – L'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, nel match di ieri a Firenze, ha riportato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Il 24enne romano si sottoporrà ad accertamenti diagnostici nelle prossime ore. La speranza è che non ci siano lesioni ma è certo il suo forfait per l'esordio in Europa League di giovedì sera.