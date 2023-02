Calcio: Atalanta, trauma distorsivo alla caviglia destra per Pasalic

Bergamo, 9 feb. - (Adnkronos) - Tegola per l'Atalanta per nello scontro Champions di sabato sera contro la Lazio all'Olimpico non potrà contare sul croato Mario Pasalic, che ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra....