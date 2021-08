Calcio: attimi di paura a Marsiglia, malore in campo per Samuel Kalu del Bordeaux

Marsiglia, 16 ago. – (Adnkronos) – Malore in campo per l'attaccante del Bordeaux Samuel Kalu. Nei primi minuti della partita di Ligue1 al Velodrome di Marsiglia tra i padroni di casa dell'Olympique e la squadra del 23enne nigeriano. Al 6’, mentre Payet stava per battere un calcio di punizione, Kalu è crollato al suolo in barriera.

Un malore che ha portato i giocatori a chiedere l’intervento immediato dei medici e a stringersi attorno a lui in cerchio. Immagini che hanno richiamato quanto accadde nel corso degli ultimi Europei a Christian Eriksen. Fortunatamente, il giovane nigeriano si è ripreso dopo qualche minuto e ha provato anche a terminare la partita ma è stato sostituito al 14'.