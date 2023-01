Calcio: Bagni, 'contro Juventus avevo previsto 4-0 per il Napoli, mai pensato a scontro scudetto'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "La Juve era stata costruita con un giocatore che non abbiamo mai visto in campo come Pogba e un altro che ha dato poco come Di Maria. Ma devo dire che non mi sono fatto abbagliare dalle otto vittorie consecutive senza prendere gol, avevo previsto un 4-0 per il Napol...

(Adnkronos) – "La Juve era stata costruita con un giocatore che non abbiamo mai visto in campo come Pogba e un altro che ha dato poco come Di Maria. Ma devo dire che non mi sono fatto abbagliare dalle otto vittorie consecutive senza prendere gol, avevo previsto un 4-0 per il Napoli". Lo dice Salvatore Bagni ai microfoni di Radio Anch'io sport. "Ma se ti difendi e basta contro il Napoli, prima o poi il gol lo prendi e ne prendi più di uno perché non sai dove tappare i buchi, sugli esterni ti puntano, in mezzo c'è Osimhen che fa reparto da solo, a centrocampo c'è uno sbarramento con qualità dietro sono impenetrabili.

Non ho mai creduto che Napoli-Juve fosse uno scontro diretto scudetto".